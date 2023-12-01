Россиян предупредили о популярной уловке маркетологов

Шеф-повар Глеб Астафьев, приглашенный на программу «О самом главном» на канале «Россия 1», предупредил россиян о популярной уловке маркетологов, связанной с одним видом моркови. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

«Видели такой сорт морковки "беби-карот"? Юмор в том, что это абсолютно любая морковь, прошедшая через специальный обрабатывающий комбайн», — заявил Астафьев. Он подчеркнул, что такого сорта не существует.

Он объяснил, что этот вид моркови придумали, чтобы продавать некрасивую морковь в более удобном и приятном для покупателя виде. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что беби-морковь стоит в пять раз дороже обычной.

Ранее Астафьев рассказал россиянам о правилах выбора колбасы. В частности, он посоветовал обращать внимание на состав и следить за тем, чтобы упаковка не была скользкой. Также шеф-повар подчеркнул, что жир в колбасе должен быть белого цвета.