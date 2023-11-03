Россиянам назвали четыре правила выбора колбасы

Шеф-повар Глеб Астафьев, приглашенный в программу «О самом главном» на канале «Россия», и врач Александр Мясников назвали четыре правила выбора колбасы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев призвал россиян при выборе колбасы обращать внимание на ее состав. Продукт, по его словам, должен содержать как можно меньше добавок и усилителей вкуса. Мясников, в свою очередь, добавил, что содержание сои не делает колбасу более вредной.

Кроме того покупателям посоветовали проверить упаковку колбасы. «Если у вас оболочка стала склизенькая — все, эта колбаса пошла в сторону бактериологического зла», — подчеркнул Астафьев.

Также шеф-повар порекомендовал выбирать продукт, имеющий сероватый цвет. Такой окрас, по мнению специалиста, говорит о том, что колбаса содержит меньше селитры, придающей ей яркий цвет.

В заключение они указали, что жир в колбасе должен быть белого цвета. Как отметил Астафьев, этот признак сигнализирует, что жир не окислился и продукт остался свежим.

Ранее врачи Елена Малышева и Игорь Городокин заявили, что колбаса является одним из врагов кишечника. В продукте содержится большое количество канцерогенов, которые вредят органу.