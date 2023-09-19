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09:05, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали «врагов кишечника»

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин и врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали врагов кишечника. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Городокин заявил, что толстому кишечнику, о котором шла речь в программе, вредят канцерогены. Они, как отметил специалист, в большом количестве содержатся в переработанном мясе: сосисках, буженине, колбасе. «Это все враги нашего кишечника», — заверила Малышева.

Она подчеркнула, что питание, не содержащее грубых волокон, и малоподвижный образ жизни также негативно влияют на кишечник. Городокин добавил, что у людей, проводящих больше пяти часов в сидячем положении, повышается риск развития злокачественных образований.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала ливерную колбасу продуктом, подходящим для профилактики анемии. По ее словам, в 100 граммах продукта содержится 36 процентов суточной нормы железа. Также специалист отметила, что этот продукт полезен для суставов.

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    Мария Большакова
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