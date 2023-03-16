Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа

Диетолог Марина Макиша: ливерная колбаса помогает при анемии и укрепляет суставы

Врач-диетолог Марина Макиша назвала ливерную колбасу продуктом, который может помочь в профилактике дефицита железа. О пользе продукта она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог сообщила, что ливерная колбаса полезна для профилактики анемии, поскольку 100 граммового продукта содержат 36 процентов суточной нормы железа. «Сердце, печень, желудок животного — это как раз те органы, которые накапливают больше всего железа», — рассказала врач. Она добавила, что, если продукт изготовлен по ГОСТУ, он способен обеспечить 450 процентов дневной нормы витамина В12. Такие показатели железа и витамина В12 положительно сказываются на здоровье волос и ногтей, добавила Макиша.

Кроме того, диетолог озвучила пользу продукта для суставов. «В составе ливерной колбасы много витамина А, он участвует в обмене фосфора и кальция и помогает сохранить плотность костной ткани». Ведущий программы доктор Сергей Агапкин добавил, что в 100 граммах колбасы содержится девять суточных норм витамина А.

По словам ведущего, ливерная колбаса также может помочь в борьбе со стрессом. Мякиша объяснила, что в ней содержит микроэлемент селен. «Его тоже называют еще микроэлементом активного долголетия. Он принимает участия в процессах образования, биосинтеза белка в организме. В том числе является мощным антиоксидантом, который защищает нас от процессов старения, от развития онкологических и различных воспалительных заболеваний», — рассказала врач. Она добавила, что в 100 граммах продукта содержится 60-70 процентов суточной нормы селена.

Специалист по питанию рекомендовала при выборе ливерной колбасы обращать внимание на состав. Она объяснила, что на первом месте в нем должна идти печень, а белка должно быть больше, чем жира. «Это одна из тех колбас, которые мы рекомендуем включать в свой рацион», — подчеркнула врач.

Ранее диетолог Макиша рассказала, что продукты с белком, кофеином и клетчаткой снижают аппетит. Среди них она назвала мясо и рыбу, бобовые, кофе и шоколад.