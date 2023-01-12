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16:47, 12 января 2023Интернет и СМИ

Врач-диетолог назвала продукты для снижения аппетита

Диетолог Макиша: продукты с белком, кофеином и клетчаткой снижают аппетит

Фото: Eiliv Aceron / Unsplash

Врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты для снижения аппетита. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на платформе «Смотрим», она рассказала, что хорошо насыщают организм и способствуют меньшему потреблению еды продукты, которые содержат белки, кофеин и клетчатку.

«Самая главная проблема заключается в том, что растянутый желудок уже не посылает достаточных сигналов насыщения головному мозгу, и поэтому нам кажется, что мы еще не наелись. Наша задача — простимулировать мозг», — объяснила диетолог. По ее словам, для этого необходимо употреблять определенные продукты.

«Продукты номер один для насыщения — птица, рыба, мясо», — отметила Макиша. Белок в организме расщепляется до аминокислот, которые поступают в кровь и циркулируют около четырех-пяти часов, и посылают таким образом сигнал насыщения мозгу, пояснила врач. «Поэтому после белкового приема пищи на протяжении четырех-пяти часов мы достаточно комфортно контролируем свой аппетит», — добавила она.

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Диетолог также рассказала, что эффект насыщения дают бобовые продукты. «В бобовых содержится растворимая клетчатка, которая набухает, проходя по пищеварительной системе, и создает таким образом эффект наполнения, и сигнал насыщения от кишечника будет поступать мозгу, что снизить аппетит», — подчеркнула врач. Она объяснила, что клетчатка стимулирует процессы перистальтики и поддерживает кишечную микрофлору, что воздействует на мозг и регулирует аппетит.

Кроме того, снижают аппетит шоколад, кофе и какао, сообщила Макиша. «Особенностью этих продуктов является то, что в их состав входит кофеин», — объяснила она. По ее словам, кофеин обладает анороксигенным эффектом — то есть снижает аппетит. «Чашка кофе в день дает нам возможность дополнительно сжигать порядка 90 килокалорий — на протяжении нескольких часов после кофе вы еще сжигаете где-то в среднем по девять килокалорий на девять килограммов мышечной ткани в час», — добавила специалистка.

Ранее диетолог Михаил Гинзбур порекомендовал всем, кто желает избавиться от лишнего веса, пить смузи из фруктов и овощей перед приемами пищи. По словам врача, это поможет избежать переедания.

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Олег Давыдов
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