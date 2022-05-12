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Врач дал совет желающим похудеть россиянам

Диетолог Гинзбург посоветовал россиянам, которые желают похудеть, пить смузи перед обедом

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал совет тем, кто хочет похудеть. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог порекомендовал всем, кто желает избавиться от лишнего веса, пить смузи из фруктов и овощей перед обедом или любым другим приемом пищи. По словам Гинзбурга, это поможет избежать переедания.

«Даже если вы не почувствуете снижение аппетита, то все равно съедите меньше», — подчеркнул он.

Ранее Гинзбург рассказал об опасности лапши быстрого приготовления. Врач отметил, что в этом продукте содержится много трансжиров. Их избыточное количество в организме может приводить к циррозу и атеросклерозу, предупредил специалист.

Перед этим диетолог раскрыл полезные свойства какао. В частности, Гинзбург сообщил, что этот популярный напиток содержит вещество под названием теобромин, которое расширяет сосуды головного мозга и положительно влияет на мозговое кровообращение.

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Евгения Наумова
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