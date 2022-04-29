Врач предупредил об опасности лапши быстрого приготовления

Врач Гинзбург заявил, что лапша быстрого приготовления приводит к циррозу печени

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасности лапши быстрого приготовления. По словам специалиста, употребление этого блюда может приводить к циррозу печени и атеросклерозу — отложению холестерина в сосудах. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Эксперт предупредил, что в продукте содержится большое количество трансжиров. «Трансжиры в нашем организме не используются для энергетического обмена, они откладываются туда, куда обычно складывается жир — это может быть печень, внутрення оболочка сосудов», — объяснил Гинзбург.

При этом трансжиры могут становиться очагами воспаления, отметил диетолог. «В печени это быстро приводит к циррозу, а в сосудах — к бурному развитию атеросклероза», — добавил он. По его словам, суточная норма трансжиров — один-два грамма. «В порции лапши может содержаться пять-восемь граммов», — заявил он.

Ранее Гинзбург раскрыл полезные свойства какао. Диетолог отметил, что напиток содержит вещество теобромин, которое расширяет сосуды головного мозга и улучшает мозговое кровообращение. Кроме того, в какао содержатся витамины группы B и большое количество магния. Поэтому те, кто пьют какао, становятся более спокойными и уравновешенными, заявил эксперт.