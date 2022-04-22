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Врач раскрыл полезные свойства популярного напитка

Диетолог Гинзбург заявил, что какао улучшает мозговое кровообращение и помогает похудеть

Фото: Abdullah Öztürk / Pexels

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл полезные свойства какао. Выпуск, в котором он подробно рассказал об этом популярном напитке, доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог отметил, что какао содержит вещество теобромин, которое расширяет сосуды головного мозга и улучшает мозговое кровообращение. «Нашему мозгу становится лучше, комфортнее работать», — описал Гинзбург эффект от какао. Врач добавил, что при регулярном приеме это вещество защищает мозг от возрастных нейродегенеративных изменений.

Специалист посоветовал пить какао тем, кто следит за весом. Как объяснил Гинзбург, этот напиток снижает аппетит и помогает похудеть. «Чашечка какао вечером поможет уменьшить порцию ужина или, может быть, даже совсем убрать ужин», — уточнил он. Кроме того, по словам диетолога, в какао содержатся витамины группы B и большое количество магния. Поэтому те, кто пьют какао, становятся более спокойными и уравновешенными, заявил эксперт.

«Регулярное употребление какао способствует [увеличению] продолжительности жизни, [увеличению] продолжительности периода здоровой жизни», — заключил диетолог.

Ранее Михаил Гинзбург и его коллега Сергей Агапкин перечислили продукты, употребление которых снижает риск развития сахарного диабета. По словам врачей, такими свойствами обладают халва, гречка и отруби. Также, как отметили специалисты, эти продукты помогают преодолеть стресс.

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Евгения Наумова
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