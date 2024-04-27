Обнаружена новая блуждающая планета

arXiv: новую планету-изгоя впервые обнаружили с помощью телескопа TESS

Астрономы впервые обнаружили новую блуждающую планету-кандидата с помощью космического телескопа TESS. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Блуждающая планета, которая также называется планетой-изгоем или свободно плавающей планетой (англ. free-floating planet, FFP) была обнаружена с помощью гравитационного микролинзирования, которое происходит, когда объект проходит перед звездой, искажая ее свет и обнаруживая свое присутствие.

Планеты-изгои летят в пространстве и не являются гравитационно связанными с какой-либо звездой. Популярная теория их происхождения предполагает, что они были выброшены из родной звездной системы из-за взаимодействия с другими планетами или мимо пролетающими звездами. Массивные FFP также могут образовываться в результате коллапса газа.

Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет по изменению блеска их родительских звезд, зарегистрировал событие гравитационного микролинзирования звезды TIC-107150013, которая находится на расстоянии около 10 световых лет. Событие длилось 0,07 сутки, а его кривая блеска выявила особенности, характерные для FFP.