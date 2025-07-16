Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:15, 16 июля 2025Наука и техника

Шведский «бронепоезд» ВСУ показали на видео

Двухзвенный вездеход BvS-10 ВСУ показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают эксплуатировать шведские вездеходы BvS-10, которые Киеву передали Нидерланды и Великобритания. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На видео показан двухзвенный бронированный вездеход BvS-10 с решетчатым «мангалом» для защиты машины от дронов. Также гусеничный «бронепоезд» оснастили резинотканевыми экранами, которые прикрывают ходовую часть.

BvS-10 эксплуатируют с 2005 года. Передняя машина весит пять тонн, а задняя — 3,5 тонны. Базовая версия вездехода обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков. BvS-10 получил дизельный двигатель мощностью 285 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 70 километров в час на твердых покрытиях.

Материалы по теме:
Западная военная техника на Украине. Какое оружие поставляют ВСУ?
Западная военная техника на Украине.Какое оружие поставляют ВСУ?
23 декабря 2024
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

В мае стало известно, что Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует выпустить 40 машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    Трамп рассказал о контактах с Путиным

    В России рассказали о возможной отправке солдат Дании на Украину

    Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

    В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

    Шведский «бронепоезд» ВСУ показали на видео

    Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты подробности состояния расстрелянного российского бойца MMA

    Учительница два года занималась сексом с 14-летним школьником

    Ветеринар объяснил поведение собак и кошек во время секса их хозяев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости