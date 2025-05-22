Курганмашзавод возобновит производство вездеходов ТМ-140

Курганмашзавод возобновит крупносерийное производство вездеходов ТМ-140

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«В 2026 году предприятие планирует изготовить 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Техника будет доступна в четырех комплектациях. По желанию заказчика снегоболотоход можно оснастить дополнительным оборудованием», — говорится в сообщении.

Грузоподъемность ТМ-140 составляет 4 тонны. Машина развивает скорость до 45 километров в час на твердых покрытиях и до 5 километров в час — на воде. Запас хода ТМ-140 — более 500 километров. Вездеход может передвигаться по глубокому снегу и болотам, а также преодолевать водные преграды.

В марте стало известно, что госкорпорация «Ростех» испытала вездеход ТМ-140 в рамках учений МЧС России «Безопасная Арктика-2025». Машина преодолела более 2,3 тысячи километров по пересеченной местности при температурах до минус 45 градусов.