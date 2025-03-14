Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:32, 14 марта 2025Наука и техника

«Ростех» испытал вездеходы ТМ-140 в Арктике

«Ростех» испытал вездеходы ТМ-140 на учениях МЧС «Безопасная Арктика»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба ПАО «Курганмашзаво»д / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» испытала гусеничный вездеход ТМ-140 в рамках учений МЧС России «Безопасная Арктика — 2025». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что машина преодолела более 2,3 тысячи километров по пересеченной местности при температурах до минус 45 градусов. В «Ростехе» подчеркнули, что вездеход успешно прошел все испытания. Всего в экспедиции приняло участие 15 машин, включая ТМ-140.

Снегоболотоход ТМ-140 производит Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы». Машина способна преодолевать водные преграды и подъемы крутизной до 35 градусов. Грузоподъемность вездехода — 4 тонны.

Материалы по теме:
«Каждый день люди умирают. Радиация!» 65 лет назад СССР построил первый в мире атомоход «Ленин». Почему это вызвало скандал в США
«Каждый день люди умирают. Радиация!»65 лет назад СССР построил первый в мире атомоход «Ленин». Почему это вызвало скандал в США
31 декабря 2024
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только. Какое оружие получит армия России в 2025 году?
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только.Какое оружие получит армия России в 2025 году?
17 января 2025

«Наш маршрут проходил в том числе в прибрежной зоне Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Мы пересекали полноводные реки по льду — это очень опасно. Наши снегоболотоходы прошли все испытания, легко преодолевали снежную целину, везли груз, буксировали застревавшую технику», — сказал водитель-испытатель Курганмашзавода Александр Леонтьев.

В феврале стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140. Машины направили к месту службы в Республику Саха.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Во Франции отказались считать Россию угрозой

    Бывшего российского депутата задержали за вымогательство 500 миллионов рублей

    Селена Гомес пришла на день рождения жениха в платье почти за миллион рублей

    Лидеры ЕС призовут Россию проявить политическую волю на Украине

    В Москве из-за сильного шторма закрыли музей

    Один из крупнейших ретейлеров в России обзавелся новыми акционерами

    Еще один немецкий автогигант приготовился к обрушению прибыли

    Генсек НАТО оценил возможность прекращения боевых действий на Украине

    Последствия введения новых ограничений на выдачу ипотеки в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше