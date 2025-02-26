МЧС России поставили вездеходы ТМ-140

«Ростех» поставил МЧС России партию снегоболотоходов ТМ-140

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140, которые могут работать при экстремально низких температурах. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Машины обладают высокой проходимостью и могут действовать в условиях экстремально низких температур. Техника изготовлена Курганмашзаводом и уже направлена к месту службы в Республику Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Гусеничная машина весом 11 тонн отличается низким показателем удельного давления на грунт, что позволяет ей преодолевать снежную целину, болота и другие препятствия. Также вездеход может плавать со скоростью до четырех километров в час.

Отапливаемая кабина машины получила шумоизоляцию, которая снижает утомляемость экипажа. Универсальная грузовая платформа ТМ-140 позволяет устанавливать различные модули и оборудование.

В январе заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил, что российским военным поставили первую партию вездеходов «Медоед». Машины используют для доставки грузов и перевозки личного состава.