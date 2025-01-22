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13:32, 22 января 2025Наука и техника

В Бурятии рассказали о производстве «Медоедов»

Зампред правительства Бурятии: В республике выпустили 20 вездеходов «Медоед»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первую партию вездеходов «Медоед», которые выпускают в Бурятии, поставили российским военным. О производстве машин рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

«На одном из предприятий республики в Заиграевском районе он [вездеход] собирается, уже выпущено 20 единиц спецтехники. И мы действительно одну партию на фронт отправили нашим боевым подразделениям», — сказал он.

По словам зампреда, вездеходы выполняют задачи в Курской области и на южнодонецком направлении. Машину используют для доставки снарядов, продуктов питания и перевозки личного состава.

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В апреле 2024 года стало известно, что в Саратове создали линейку вездеходов «Ратибор», которые могут работать в условиях полного бездорожья. Вездеходы способны оперативно доставлять бойцов и грузы по раскисшей пашне, пескам и пересеченной местности, где не пройдут более тяжелые машины. В линейку машин входят грузовая версия, грузопассажирская и цельнометаллический фургон.

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