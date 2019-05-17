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Блогер разоблачил идеальные фото звезды Instagram и довел ее до отчаяния

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Триша Пайтас

Instagram-модель и YouTube-блогер Триша Пайтас (Trisha Paytas) расстроилась, когда увидела ролик, в котором другой блогер показал большую разницу между ее публикациями на фотоплатформе и реальными фотографиями. Она подчеркнула, что считает это «кибербуллингом».

Причиной ее расстройства стало видео YouTube-блогера Итана Кляйна (Ethan Klein). В ролике на своем канале h3h3Productions он объяснил, как многие интернет-звезды скрывают свою реальную внешность, используя коррекцию, смену ракурсов и фотошоп. Кляйн при этом заметил, что цель видео — показать остальным, что они выглядят не хуже интернет-звезд и им не нужно переживать о своей внешности каждый раз, когда они видят «идеальный» пост в Instagram.

В видео Кляйн высмеял и фотошоп Пайтас. Из-за этого она обратилась к блогеру с требованием удалить ролик. Также она написала Иле Кляйн (Hila Klein), супруге Итана, посоветовав ей подать на развод.

В итоге блогер не стал удалять видео и лишь в шутку ответил Пайтас: «А кто этот грубый человек? Что-то не узнаю ее по аватару. Кто-то в курсе?» По данным сервиса SocialBlade, Пайтас с момента выхода видео Кляйна потеряла около 50 тысяч подписчиков на YouTube, в настоящее время на нее подписаны 4,8 миллиона человек.

Ранее подписчики звезды британского реалити шоу The Love Island Монтаны Браун (Montana Brown) заметили следы фотошопа на фотографии девушки. Фанаты обратили внимание, что подоконник возле ее ягодиц начинает неестественно изгибаться.

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