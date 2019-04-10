Бывшая проститутка потеряла аккаунт в Instagram и разревелась

Instagram-блогер Джесси Тайлор (Jessy Taylor) расплакалась после того, как несколько человек направили жалобы на действия ее аккаунта, в результате чего он был удален. Об этом она рассказал в видеообращении на канале в YouTube.

По словам девушки, онлайн-публикации — единственный источник ее дохода. Тейлор отметила, что не может работать, как 90 процентов людей, с 9 до 17 часов. Блогерша объяснила это тем, что у нее нет никаких навыков и это «не для нее».

Тейлор пожаловалась на то, что раньше работала в «Макдоналдсе» и была проституткой, но до сих пор должна 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) за обучение в университете. Она также рассказала, что переехала в Лос-Анджелес, потому что хочет зарабатывать именно с помощью Instagram. «Я ничто без своих подписчиков», — плакала она на камеру.

Тем не менее девушка не сообщила, кто именно подал жалобы на ее аккаунт в Instagram и по какой причине. В декабре 2016 года она завела YouTube-канал, на который подписаны почти четыре тысячи человек. После удаления основного аккаунта в Instagram Тейлор создала новый, на который уже подписались почти 2,5 тысячи человек.

Лос-Анджелес является популярным местом для проживания блогеров. Среди них братья Логан и Джейк Пол (Logan Paul, Jake Paul) с YouTube, музыкант и влогер Брайан «RiceGum» Ле (Bryan Le) и многие другие.

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