Блогер-миллионник разыграл битый Gelandewagen и был заблокирован в Instagram

Instagram-аккаунт популярного блогера Гусейна Гасанова заблокировали. При попытке перейти на его страницу пользователи видят сообщение: «Эта страница недоступна».

На основной аккаунт Гасанова в Instagram подписаны более 10 миллионов человек. Его второй профиль также был заблокирован, там у блогера почти 1,5 миллиона подписчиков.

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Ранее Гасанов устроил в Instagram розыгрыш автомобиля Mercedes G-Class Gelandewagen. Новым владельцем машины стала 17-летняя Анастасия Хавруцкая из Украины. С момента объявления о розыгрыше аудитория блогера увеличилась на несколько миллионов человек.

Позже обнаружилось, что у разыгранного автомобиля было три владельца и три ДТП, в результате чего машина была сильно повреждена. Также у Гасанова накопилось шесть неоплаченных штрафов на общую сумму 9,5 тысячи рублей.

Гусейн Гасанов состоит в рекламном агентстве WildJam. Согласно описанию на сайте, свою популярность блогер приобрел, снимая короткометражные комедийные ролики.

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