Разыгранный блогером-миллионником Gelandewagen оказался битым и подержанным

Популярный блогер Гусейн Гасанов устроил в Instagram розыгрыш автомобиля Mercedes G-Class Gelandewagen, трижды пострадавшего в ДТП. Об этом сообщил портал Avtocod, проверивший машину по базе.

Обнаружилось, что у разыгранного автомобиля было три владельца и три ДТП. С 2016 года водители каждый год попадали в аварии, в результате машина была сильно повреждена с нескольких сторон.

Помимо этого у Гасанова накопилось шесть неоплаченных штрафов общей суммой в 9,5 тысячи рублей.

Опрошенные Avtocod эксперты предположили, что блогер планировал избавиться от автомобиля, но решил использовать этот повод для заработка и накрутки подписчиков. С момента объявления о розыгрыше его аудитория увеличилась на несколько миллионов человек.

«За семь дней посещений страницы 32 миллионов! Сторисы смотрят по 10 миллионов! Прямой эфир вчера смотрели один миллион!» — прокомментировал результаты розыгрыша блогер. 21 марта Гасанов объявил нового владельца Gelandewagen — им оказалась 17-летняя Анастасия Хавруцкая из Украины.

В конце 2018 года стало известно, что артистка Ольга Бузова подарила участнице розыгрыша в Instagram подержанную машину, дважды попадавшую в ДТП. Пробег автомобиля достигал 140 тысяч километров.

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