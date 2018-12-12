Бузова подарила победительнице конкурса подержанный и битый автомобиль

Певица Ольга Бузова подарила победительнице конкурса в Instagram подержанный автомобиль Mercedes-Benz, дважды попадавший в ДТП. Эти подробности стали известны после того, как девушка попыталась продать приз через сервис «Юла Авто». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победительница конкурса Любовь Теолани получила приз от Бузовой в октябре 2018 года. Через несколько недель девушка приняла решение выручить за него 2,3 миллиона рублей.

Встроенная в сервис объявлений проверка показала, что подаренная машина была выпущена в 2014 году. Его пробег достигает 140 тысяч километров. С тех пор автомобиль попал в два ДТП, у него были повреждены оба бампера.

Теолани не удалось найти покупателей, через некоторое время она снизила его стоимость до 1,35 миллиона рублей.

Ранее вокруг конкурса на странице Бузовой разгорелся скандал. Певица обещала подписчикам разыграть Mercedes-Benz E-class. Для участия пользователям следовало подписаться на аккаунты других блогеров и проявить активность на их страницах.

Спонсорами для покупки машины выступили владельцы продвигаемых аккаунтов. Несмотря на то, что некоторые блогеры-спонсоры обвинили Бузову в мошенничестве, конкурс благополучно завершился в сентябре.

Ранее Бузова приняла участие в проекте «Замуж за Бузову», где выбирала себе жениха. Она объяснила, что сделала это, чтобы напомнить женщинам, что мужчины должны их добиваться.

Минувшим летом певица сама стала жертвой ДТП: в ее машину въехал грузовой автомобиль. Инцидент произошел на МКАД

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