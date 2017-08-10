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Папенькин сынок

Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать

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Кадр: видео YouTube

В начале августа пользователи сети критиковали 15-летнего дубайского блогера Рашида Белхаса, похваставшегося Ferrari F12 Berlinetta с логотипами совместной коллекции Supreme и Louis Vuitton. Гнев зрителей вполне понятен: подросток утопает в роскоши и не стесняется тратить родительские деньги направо и налево. Правда, они не учитывают, что за внешним лоском вполне может скрываться личная драма. «Лента.ру» выяснила, как живется блогеру-миллионеру и зачем он завел YouTube-канал.

Сын своего отца

Вирусный ролик с Ferrari, обклеенной логотипами Supreme и Louis Vuitton, — далеко не единственное, чем канал Money Kicks может удивить неискушенных зрителей. Дело в том, что отец Рашида — строительный магнат и управляющий директор Belhasa International Сейф Ахмед Белхаса, чье состояние, по слухам, превышает 2,3 миллиарда долларов.

Стабильное финансовое положение родителей позволяет 15-летнему блогеру демонстрировать в роликах автомобили вроде Cadillac Escalade, Ferrari F12, Audi R8, Rolls Royce Wraith и Lamborghini Aventador, хвастаться личным самолетом и между делом пихать в кадр побрякушки типа часов Rolex Submariner. Или устраивать для зрителей видеоэкскурсии на «семейную ферму» с белыми львами, жирафами, тиграми и леопардами.

Видео: Money Kicks / YouTube

Правда, мать блогера Сара Белхаса утверждает, что Рашид не разбазаривает отцовские деньги и строго отчитывается о каждой покупке. «Как-то раз он случайно разбил телевизор, и Сейф вычел его стоимость из карманных мальчика. Он знает цену деньгам», — уверенно заявляет женщина.

Более того, в столь юные годы подросток усердно работает, управляя брендом уличной одежды Line KA-1 вместе с дубайским дизайнером Россом Маккеем. По удивительному стечению обстоятельств, марку Рашида рекламируют известные рэперы и звезды шоу-бизнеса, которых семейство Белхаса для этого непременно зовет к себе в гости.

Кроссовкоблогер

Помимо занятий модным бизнесом, Рашид прилежно учится в Международной школе Дубая, а в свободное время ведет YouTube-канал Money Kicks, за два года набравший 770 тысяч подписчиков. Коронный прием блогера — демонстрация в кадре эксклюзивных кроссовок, под которые у него выделена отдельная комната. В ней немало уникальных экземпляров — например, пара, подписанная лично Майклом Джорданом. В июне 2016 года стоимость этой обувной коллекции перевалила за 30 тысяч долларов.

«Все, что я заработал с продажи одежды и рекламы на YouTube, я вложил в покупку кроссовок. Однако это не просто трата денег, это серьезные инвестиции. Мой отец это понимает», — уверяет Белхаса.

Видео: Money Kicks / YouTube

Чтобы на его кроссовки смотрело как можно больше пользователей, подросток привлекает к раскрутке канала звезд. Он утверждает, что знаменитости буквально выстраиваются в очередь, чтобы прогуляться по его зоопарку и прикоснуться к заветной обувной коллекции.

Первыми кроссовки оценили нападающий «Реала» Карим Бензема, центральный полузащитник МЮ Поль Погба и боксер Энтони Джошуа. Но настоящий успех пришел только после выпуска с рэпером The Game, который посмотрели более 540 тысяч человек. После этого в роликах Рашида появились и другие звезды шоу-бизнеса: Уиз Калифа, Fetty Wap, Стив Аоки, Tyga, Travis Scott и Мэрайя Кэри.

It was great meeting u @badgalriri ✌🏽️👌🏽😎new Vlog check it out link in the bio #moneykicsks#rihanna

A post shared by Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa) on

«Уиз Калифа — мой друг, Стив Аоки — тоже мой друг. Они были на нашей ферме. Но иногда мне приходится говорить знаменитостям "нет": у меня не так много времени, а это утомляет», — объясняет Белхаса.

С жиру бесится

Мать блогера утверждает, что YouTube-канал дарит Рашиду уверенность в себе и возможность общаться с интересными людьми. «Я счастлив, когда люди узнают меня в торговых центрах, — признается школьник. — Все хотят сфотографироваться со мной, и мне это очень нравится».

Видео: Money Kicks / YouTube

Тем не менее у «золотого блогера» немало хейтеров, которые оскорбляют Рашида, называют папенькиным сынком, ничего не смыслящим в настоящей жизни. «Все знают, что у его отца куча денег. А сам он хоть чего-нибудь добился?» — возмущаются недовольные зрители.

Особую ненависть у них вызывают ролики про элитные автомобили, с которыми блогер делает все, что заблагорассудится. Например, раскрашивает Cadillac Escalade в стиле кроссовок Yeezy 350 Boost Low. «Какого хрена? Да он даже водить не умеет!» — сердятся зрители и справедливо замечают, что в ОАЭ садиться за руль можно только с 18 лет.

Вполне возможно, неприязнь и ехидство вызваны банальной завистью: не каждый может себе позволить закупать суперкары, тусоваться с Рианной и ездить по торговым центрам с рэперами. К слову, хейтеры не забывают и про Instagram и Facebook Рашида, где он, как нетрудно догадаться, тоже хвастается дорогостоящими покупками и знакомством со звездами. «Интересно, он сильно удивится, если узнает, что они общаются с ним только из-за денег?» — интересуются недоброжелатели.

Обратная сторона медали

Удивительно, но порой комментарии под роликами Money Kicks оставляют и те, кто искренне жалеет несовершеннолетнего миллионера. «Жаль его, у него совсем нет друзей его возраста — одни взрослые, которым нужны только его деньги», — отмечают сопереживатели.

По правде говоря, в роликах 15-летнего Рашида действительно не участвуют его сверстники. Помимо жадных до денег рэперов, видео Белхасы украшают его бородатые «друзья». Они сопровождают блогера повсюду: катают на суперкарах, возят за кроссовками, обедают вместе с ним и, конечно, помогают снимать годный контент — скорее всего, выполняя работу своеобразных нянек-телохранителей.

Видео: Money Kicks / YouTube

Например, в ролике из ресторана элегантно посыпающего стейки солью турецкого повара Нусрета Гокче четверо мужчин ужинают с Рашидом, снимая происходящее на камеру, делясь едой и смеясь его шуткам.

Тем не менее, похоже, многим действительно нравятся видео Money Kicks. Они активно защищают подростка от нападок завистливых хейтеров и считают, что блогеру просто повезло родиться в богатой семье. Некоторые даже хвалят школьника за скромность, и Рашид неизменно лайкает именно такие комментарии.

Антон Болотов

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