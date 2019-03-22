Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади

Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram. Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.

По данным полиции, все произошло ближе к вечеру 21 марта, когда на площади появились интернет-знаменитости из Штутгарта и Берлина, их имена не указываются. По информации Bild, драку затеяли авторы YouTube-блогов Thatsbekir из Штутгарта и Bahar Al Amood из Берлина. Они призвали своих поклонников прийти на встречу в 17:00 по местному времени.

Согласно видеозаписи, опубликованной Bild, потасовка началась после диалога между враждующими мужчинами. Около 50 человек участвовали в потасовке, девять человек были задержаны, у участников изъяли два ножа, рассказали в полиции. В подавлении конфликта приняли участие более 100 полицейских, использовался слезоточивый газ.

Как сообщает The Local, около 20 участников потасовки переместились на станцию метро, где кидались друг в друга камнями с железнодорожных путей.

Один из участников был задержан после того, как угрожал другому напасть на него с ножом, пишет Berliner Morgenpost. Конфликт был полностью исчерпан лишь к 21:30 по местному времени (23:30 по московскому). Понесут ли ответственность за произошедшее сами зачинщики конфликта, неизвестно.

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