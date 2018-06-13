Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля

Звезда американских реалити-шоу Фарра Абрахам (Farrah Abraham) арестована в отеле «Беверли-Хиллз» за драку с сотрудником гостиницы, сообщает TMZ.

По информации издания, в ночь на 12 июня Абрахам поспорила с работником гостиницы и в какой-то момент начала его бить. Тогда кто-то из его отеля вызвал полицию.

Источники издания утверждают, что девушка была пьяна. Собеседник уверяет, что во время разборок Абрахам бравировала известностью, выкрикивая «Я знаменитость».

27-летняя Абрахам из Небраски прославилась благодаря участию в американских шоу «Беременна в 16» и «Молодые мамочки».

Ранее в конце мая звезды другого реалити, «Пляж», признались, что после полета в Австралию стали адептами теории плоской Земли. По их словам, ученые постоянно врут людям о реальном положении дел во Вселенной.

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