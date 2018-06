Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»

Участница реалити-шоу «Пляж» (Geordie Shore) Хлоя Ферри увеличила себе грудь. Основой для имплантов стало боросиликатное стекло — материал, которым покрывались термозащитные плитки американских космических шаттлов, пишет The Sun.

Импланты из подобного материала, названные B-Lite, получаются на 30 процентов легче, чем традиционные, благодаря чему они со временем не будут сильно провисать или вызывать боль в спине из-за своего веса. По словам доктора Роберто Виэля из Лондонского центра эстетической хирургии, новые импланты произвели революцию в практике увеличения груди, поскольку B-Lite также менее подвержены деформации.

Операцию по увеличению груди 22-летняя Ферри перенесла в конце апреля.

Британская звезда участвует в нескольких телешоу. Помимо «Пляжа», это «Большой брат» (Celebrity Big Brother) и «Экс на пляже» (Ex on the Beach).

