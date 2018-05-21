Звезды реалити-шоу облетели мир и уверовали в плоскую Землю

Пара из реалити-шоу «Пляж» (Geordie Shore) Сэм Гоуленд (Sam Gowland) и Хлоя Ферри (Chloe Ferry) признались, что после полета в Австралию стали адептами теории плоской Земли. Их слова приводит таблоид Daily Star.

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«Даже когда вы отправляетесь в Австралию, вы летите прямо. Если бы мир был круглым, тогда во время полета в Австралию вам пришлось бы идти под углом вниз. Но это не так», — заключил 21-летний Гоуленд.

По его мнению, если бы Земля имела форму сферы, для того, чтобы вернуться из Австралии в Британию, самолету достаточно было бы продолжить путь через Таиланд, однако воздушные судна разворачиваются и летят обратно.

Ферри добавила, что ученые постоянно лгут людям об окружающем мире. «Я думаю, что ученые лгут. Мир не круглый. Они врут нам о множестве вещей. Это не имеет смысла. На Nissan работают люди, которые это осознают... извините, я имею в виду НАСА», — оплошала участница реалити.

Девушка также потребовала от ученых раскрыть правду о Бермудском треугольнике.

Сторонники теории плоской Земли полагают, что НАСА обманывает жителей планеты о ее форме. Современной науке якобы выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды, полагают «плоскоземельщики».

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