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Конспирологи описали форму плоской Земли и опровергли гравитацию

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В британском городе Бирмингем прошла первая в Великобритании конференция сторонников теории плоской Земли — Flat Earth Convention. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Около 200 человек, собравшихся в трехзвездочной гостинице на окраине города, три дня обсуждали, какую форму в действительности имеет планета. «Люди начинают пробуждаться, — отметил организатор Flat Earth Convention Гэри Джон (Gary John). — Мы наблюдаем взрыв интереса к теории плоской Земли и растущее недоверие к правительствам».

Многие участники конференции придерживаются мнения, что Земля представляет собой диск, окруженный ледяной стеной. Другие убеждены, что планета накрыта небесной твердью, имеющей форму полусферы. Встречается мнение, что человечество населяет цепь переплетенных колец.

Один из выступающих заявил, что Земля имеет форму ромба, поддерживаемого колоннами. По его мнению, на краю планеты действует эффект Пэкмана — искажение пространства и времени, которое телепортирует объекты на противоположный край Земли. В пользу этой версии свидетельствует то, что корабли, пересекающие горизонт, пока ни разу не падали с земного ромба.

Другой участник Flat Earth Convention рассказал присутствующим, что целый год следил за небесными телами при помощи бесплатного приложения для смартфона и камеры Nikon. Наблюдения показали, что планеты движутся неправильно. «Мои исследования разрушают космологию большого взрыва и подтверждают идею, что гравитации не существует», — утверждает он.

Речи экспертов по плоской Земле сопровождались одобрительными возгласами из зала. Когда же на экране появилось видео, снятое НАСА, раздались смех, свист и улюлюканье. Помимо выступлений, участников конференции заинтересовали товары для сторонников теории плоской Земли: майки с надписью Flat Power («Плоская сила»), карты земного диска и ватерпасы.

В марте сообщалось, что сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии совершил полет на самодельной ракете «на паровой тяге». Ему удалось подняться на 520 метров, после чего он приземлился на парашюте примерно в 450 метрах от места пуска.

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