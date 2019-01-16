Звезда Instagram бросила религиозную семью из-за нежелания «гореть в аду за секс»

Популярный Instagram-блогер Лорен Дрэйн рассказала о периоде, когда она состояла в баптистской церкви Вестборо и пережила разрыв отношений с родителями из-за того, что их убеждения пошли вразрез. Об этом девушка поведала изданию Daily Star Online.

Дрэйн стала баптисткой в детстве. Ее отец, режиссер-документалист, принял баптизм, когда снимал фильм о Баптистской церкви Вестборо, славившейся враждебными акциями в отношении гомосексуалов, субкультур и религий иных конфессий.

Когда девушка достигла совершеннолетия, она начала задаваться вопросами о положениях, которым велит следовать церковь Вестборо. «Я много раз пыталась вести духовные и библейские дискуссии о вещах, с которыми я не согласна, но они не хотели обсуждать и даже слышать», — вспомнила Дрэйн.

Лорен не устраивало, что баптизм велел поступать наперекор главной христианской книге — Библии. «Я семь лет подряд читала Библию, где говорилось, что неправильно осуждать других, и не желала так поступать с людьми», — сказала Дрэйн.

Кроме того, она отказывалась от брака по договоренности, но не хотела оставаться в одиночестве. Девушка не разделяла идею о том, что будет гореть в аду за секс вне брака.

«Сначала я не собиралась оставлять семью. Я нежно люблю их и не хотела отделяться от них», — призналась Instagram-звезда. После критики церкви Вестборо и непримиримых противоречий отец отлучил дочь от церкви и от семьи. Ей запретили общаться не только с родителями, но и с двумя сестрами и братом.

Оставшись в одиночестве, Дрэйн получила образование, стала фитнес-тренером, диетологом и вышла замуж. В настоящее время только в Instagram у Дрэйн четыре миллиона подписчиков.

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