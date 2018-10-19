Неумело пьющий воду тренер насмешил пользователей сети

Американец Хива Басалли (Hiwa Busally) опубликовал в Twitter ролик, на котором облился водой и закашлялся. Происходящее на видео насмешило пользователей сети.
18-летний фитнес-тренер запечатлел, как он пьет воду из стакана, стоя в одних шортах напротив зеркала. Сделав глоток, мужчина вылил остаток жидкости на голову, а затем покашлял и улыбнулся.
«Вода мокрая?» — спросил Басалли у подписчиков в описании под видео.
За несколько дней ролик набрал вирусную популярность: в общей сложности его посмотрели почти три миллиона раз. Однако многие зрители не поняли, что хотел сказать автор. Некоторые юмористы предположили, что мужчина просто не умеет правильно обращаться с водой.
«Этому парню нужен спасатель от стакана с водой», — пошутил один из комментаторов. «Держись подальше от любых бассейнов ради своей безопасности», — написал другой.
Ранее в сети посмеялись над американцем, который пытался убежать от разъяренной курицы. Позднее посетители Twitter опубликовали множество мемов, связанных с погоней.