Неумело пьющий воду тренер насмешил пользователей сети

@hiwabusally / Twitter

Американец Хива Басалли (Hiwa Busally) опубликовал в Twitter ролик, на котором облился водой и закашлялся. Происходящее на видео насмешило пользователей сети.

18-летний фитнес-тренер запечатлел, как он пьет воду из стакана, стоя в одних шортах напротив зеркала. Сделав глоток, мужчина вылил остаток жидкости на голову, а затем покашлял и улыбнулся.

«Вода мокрая?» — спросил Басалли у подписчиков в описании под видео.

За несколько дней ролик набрал вирусную популярность: в общей сложности его посмотрели почти три миллиона раз. Однако многие зрители не поняли, что хотел сказать автор. Некоторые юмористы предположили, что мужчина просто не умеет правильно обращаться с водой.

«Этому парню нужен спасатель от стакана с водой», — пошутил один из комментаторов. «Держись подальше от любых бассейнов ради своей безопасности», — написал другой.

Ранее в сети посмеялись над американцем, который пытался убежать от разъяренной курицы. Позднее посетители Twitter опубликовали множество мемов, связанных с погоней.

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