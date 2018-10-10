Мужчина проверил трюк из рекламы и довел зрителей до истерики

@zakmartone / Twitter

Американец Зак Мартоне (Zak Martone) решил проверить на прочность «небьющиеся» тарелки фирмы Corelle, рекламу которых часто показывают на местных телеканалах. Свой эксперимент он опубликовал в Twitter.

Мужчина захотел показать подписчикам, что в популярной рекламе посуды действительно говорится чистая правда. Он понял это, когда уронил тарелку Corelle на пол, а она отскочила от деревянного покрытия и осталась цела.

Вскоре после этого Мартоне включил запись и попробовал повторить эксперимент, предварительно сполоснув под краном посуду от остатков еды. Затем он бросил тарелку на пол, однако та разбилась на мелкие осколки.

Всего за несколько дней ролик американца посмотрели почти три миллиона раз: он собрал более 90 тысяч ретвитов и 200 тысяч лайков. Зрители пришли в восторг от увиденного.

«Спасибо тебе большое за это видео. Оно сделало целый мой год», — написал пользователь под ником @Macy_Meckfessel. «Мужик, я еще никогда в жизни так сильно не смеялся», — заявил другой комментатор. Некоторые отметили, что могут смотреть этот забавный ролик часами.

Ранее в сети прославился отец-неумеха, который попытался сфотографировать свою дочь и случайно превратил ее в «чудовище».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!