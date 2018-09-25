Крики «испуганных» сосисок заворожили пользователей сети

В сети набирает популярность ролик, в котором запечатлен процесс приготовления «испуганных» сосисок. Видео опубликовал пользователь YouTube под ником ok.

Автор ролика демонстрирует зрителям процесс жарки продуктов на сковороде. В какой-то момент он начинает трясти посуду, и сосиски, катаясь по металлической поверхности, издают необычные звуки, напоминающие непрерывные детские крики.

Ролик под названием «Испуганные сосиски» за день набрал более 530 тысяч просмотров. Некоторые пользователи написали в комментариях, что их буквально заворожил «стон» колбасных изделий.

«Как будто миллионы сосисок внезапно закричали от ужаса и внезапно замолчали. Я боюсь, что случилось что-то страшное», — пошутил один из зрителей. «Просто избавьте их от страданий», — попросил другой.

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