Девушка окунула курицу в сладкую газировку и ошарашила пользователей сети

Пользователи сети раскритиковали девушку, которая использовала сладкую газировку как соус для курицы. Ее трапеза попала под видеокамеры на трансляции теннисного турнира US Open.

Фрагмент записи опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь по имени Эрик Хоббс (Eric Hobbs). «Почему она окунает куриные пальчики в газировку? Почему это происходит? Кто-нибудь, срочно вызывайте копов!» — прокомментировал он.

За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров. Многочисленные комментаторы спорили, насколько адекватна такая пищевая привычка. «Мы должны начать так делать?» — беспокоился пользователь Стив Перрот (Steve Perrault).

Комментатор Джулия Стюарт-Бинкс (Julie Stewart-Binks) назвала поведение девушки «готовым диагнозом психопата». Некоторые выразили сочувствие детям женщины, которые находились рядом и наблюдали за происходящим за столом.

Часть пользователей сообщили, что сами обладают странными привычками: например, окунают картошку фри в молочные коктейли. Несколько юзеров призвали не обращать внимания на вкусовые предпочтения других.

«Если вы так расстраиваетесь из-за привычек других людей в еде, возможно, пришло время пересмотреть свой жизненный выбор», — заключил один из комментаторов.

Весной 2018 года в сети появился ролик, на котором неизвестная женщина ест сырой мясной фарш с маслом. Трапеза происходила на оживленной улице. пользователи сети окрестили такое блюдо «советским тартаром».

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