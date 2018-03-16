Женщина перекусила сырым мясом с лимоном и шокировала очевидцев

В сети набрало вирусную популярность видео, на котором женщина на глазах у публики поедает сырой мясной фарш, поливая его маслом. Закусывает получившееся «блюдо» она целым неочищенным лимоном. Ролик был опубликован в Facebook-сообществе Vinny Masters и набрал более 400 тысяч просмотров.

Судя по видеоряду, женщину не смущают глазеющие прохожие, снимающие ее на камеру. Комментарии за кадром говорят о том, что очевидцы удивлены происходящим.

В комментариях пользователи высказывали опасения по поводу психического состояния женщины, а некоторых беспокоило ее здоровьепосле подобного приема пищи. Гурманы предположили, что женщина пытается самостоятельно приготовить в своем желудке стейк-тартар — блюдо из сырого мяса с добавлением специй. Комментаторы иронично окрестили этот эксперимент «советским» вариантом блюда высокой кухни.

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