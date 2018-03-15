Китаянка съела сладкую вату за три секунды и прослыла «настоящей леди»

Участница национального китайского телешоу Ан Ки (An Qi) поставила рекорд в конкурсе по скоростному поеданию десерта в шоу «Я победитель». Видео с фрагментом эфира опубликовано на странице телекомпании China Plus News в Facebook. Как пишет Daily Mail, героиня ролика стала в Китае звездой.

«Эта гостья спутникового телеканала Чжэцзян может удивить вас скоростью поедания ваты. А как быстро это сделали бы вы?» — сказано в посте China Plus News.

На записи видно, что девушка расправляется с лакомством за считаные секунды. В отличие от своего соперника, который откусывает куски ваты, она скатывает ее в руках и пальцами запихивает в рот.

На китайской социальной платформе Weibo ролик собрал более 7 миллионов просмотров. Многих пользователей поразила не скорость поедания ваты, а отсутствие эмоций на лице участницы.

Юзеры называли девушку настоящей леди и восхищались ее манерами. «Это прекрасный пример того, как элегантная женщина ест, когда она голодна», — сказал один из пользователей. «Это потрясающе! И посмотрите, как она делает вид, что ничего не случилось, потрясающе!» — вторил ему другой.

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