Американец съел 255 мармеладных зайчиков за пять минут

Американец Мэтт Стоуни (Matt Stonie) съел более двух сотен мармеладных птичек и зайчиков с рекордной скоростью. Об этом сообщает NBC.

На чемпионате по поеданию пасхального лакомства Peeps, устроенном в американском городе Вашингтон, округ Колумбия, он в течение пяти минут проглотил 255 мармеладных животных и заработал главный приз — 1750 долларов.

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Прежний рекорд также принадлежал Стоуни. На прошлогоднем чемпионате, который проходил в штате Мэриленд, он уничтожил 200 Peeps за пять минут.

Мэтт Стоуни — чемпион по скоростному поглощению пищи. Он занимает второе место в рейтинге Высшей лиги едоков (Major League Eating). Мужчина способен съесть 182 ломтика бекона за пять минут, 241 куриное крылышко за 10 минут и 25 бигмаков за 22 минуты.

В апреле сообщалось, что в США погиб участник состязания по скоростному поеданию пончиков. Он пытался затолкать в себя как можно больше еды и подавился.