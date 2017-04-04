В США студентка умерла после конкурса на поедание блинов

В американском штате Коннектикут участница конкурса на поедание блинов задохнулась во время соревнования. Погибшая — 20-летняя студентка Университета священного сердца Кейтлин Нельсон (Caitlin Nelson). Об этом во вторник, 4 апреля, пишет The Daily Mirror.

Издание отмечает, что еда застряла в горле девушки. Однокурсница Нельсон попыталась оказать ей первую помощь, также были вызваны парамедики. Девушка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

Материалы по теме Жуй-жуй, глотай Как съесть 300 пельменей за пять минут и остаться в живых

The Daily Mirror отмечает, что отец погибшей девушки, Джеймс Нельсон (James Nelson), был нью-йоркским полицейским и умер при исполнении служебных обязанностей во время терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее 4 апреля сообщалось, что в Денвере, штат Колорадо 42-летний участник конкурса по скоростному поеданию пончиков подавился и умер, пытаясь затолкать в себя слишком много еды.