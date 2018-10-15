Блогер сыграл на жутком музыкальном инструменте и перепугал подписчиков

@CyaUtsuLshiTro / Twitter

Любитель фильмов ужасов из Японии сыграл на необычном музыкальном инструменте, звуки которого напугали пользователей Twitter, где он опубликовал запись.

По словам микроблогера, с помощью этого инструмента под названием waterphone («водофон» или «уотерфон» по созвучию с фамилией создателя Ричарда Уотерса) в кино создаются различные эффекты в «жутких сценах» хорроров. В частности, его использовали для звукового оформления фильмов «Полтергейст» и «Впусти меня».

Пользователи отметили, что звуки водофона действительно ужасают, но вместе с тем восхищают. Некоторые признаются, что смогли сквозь жуть почувствовать красоту мелодии. За несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров и тысячи одобрительных отметок и комментариев.

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