Звезда реалити отретушировала ягодицы и опозорилась

Подписчики звезды британского реалити шоу The Love Island Монтаны Браун (Montana Brown) заметили следы фотошопа на фотографии девушки. Снимок доступен на ее странице в Instagram.
На изображении запечатлена Браун, на которой в момент съемки было только нижнее белье. Она стоит на фоне большого окна и смотрит вдаль. Фанаты обратили внимание, что подоконник возле ее ягодиц начинает неестественно изгибаться. Поэтому пользователи сети предположили, что звезда отретушировала снимок, чтобы сделать формы более объемными.
«Да, у нее отличная задница. Вот только она ее отфотошопила», — написал один из подписчиков Браун.
«Такой позор, что ей приходится делать это. Может быть, если бы она не ретушировала фотографию, никто бы и не комментировал ее ягодицы», — поделился мнением другой юзер.
Ранее в сети опозорилась мать четырехлетней девочки, которая решила «подправить» бедра ребенку на фотографии. Кроме того, женщина уменьшила дочери нос.