Бритни Спирс смутила фанатов неумелым фотошопом талии

Пользователи упрекнули американскую поп-певицу Бритни Спирс в корректировке снимка перед публикацией в Instagram, сообщает Metro. По мнению юзеров, знаменитость искусственно уменьшила свою талию.

На недавней фотографии, которую Спирс опубликовала в своем аккаунте, пользователи заметили следы использования фоторедактора. Часть талии, по мнению юзеров, была уменьшена, о чем можно судить по неправильной перспективе сзади певицы.

Для снимка певица выбрала одежду, напоминающую ту, что она носила в клипе Baby One More Time. Однако в описании к фото особый акцент Спирс сделала на новом браслете.

Ранее Спирс находилась в психиатрической больнице. Она заявляла, что ее насильно удерживали там. По словам певицы, отец отправил ее туда против воли.

Фанаты 37-летней звезды после попадания знаменитости в медучреждение запустили в соцсетях хештег #FreeBritney, требуя выписать ее из больницы.

Ранее блогер разоблачил Instagram-модель Тришу Пайтас. Он показал большую разницу между ее публикациями в соцсетях и реальными фотографиями.

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