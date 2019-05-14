Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что она появилась в суде, где рассказала, что отец Джейми Спирс поместил ее в клинику против ее воли, а также вынуждал артистку принимать лекарства. Адвокат матери исполнительницы, Линн Спирс, подтвердил выдвинутые обвинения.

Знаменитость также потребовала отменить опеку Джейми Спирса над ней. Судья не удовлетворил ходатайство певицы и приказал провести психиатрическую экспертизу.

Издание поясняет, что отец певицы не имел полномочий удерживать ее в больнице. Кроме того, TMZ подчеркивает, что медицинское учреждение не может лечить пациента против его воли, так как это незаконно.

4 апреля стало известно, что Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. После этого фанаты 37-летней звезды запустили в соцсетях хештег #FreeBritney, требуя выписать ее из больницы и прокомментировать слухи о том, что отец Джейми Спирс держит дочь в клинике против ее воли. Некоторые комментарии обеспокоенных поклонников залайкала мать звезды Линн Спирс.

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