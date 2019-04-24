Бритни Спирс прокомментировала новости о насильственном лечении в психбольнице

Американская поп-певица Бритни Спирс прокомментировала слухи о том, что отец Джейми Спирс насильно удерживает ее в психиатрической больнице. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Все хорошо. Моя семья испытала много стресса и беспокойства за последнее время, поэтому мне нужно время, чтобы разобраться со всем. Но не переживайте, я очень скоро вернусь», — сказала исполнительница.

В подписи под видео она призналась, что вокруг нее ходит много слухов, а ее родственникам угрожают смертью. Она назвала поразительной любовь и преданность фанатов, но пояснила, что ей «нужно немного уединения, чтобы справиться со всеми сложностями, которые преподносит жизнь».

4 апреля стало известно, что артистка зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. У нее начались проблемы со здоровьем из-за переживаний по поводу болезни ее отца, который перенес две операции, связанные с болезнями кишечника и толстой кишки.

Позднее фанаты 37-летней певицы запустили в соцсетях хештег #FreeBritney, требуя выписать ее из больницы и прокомментировать слухи о том, что отец Джейми Спирс держит дочь в клинике против ее воли. Некоторые комментарии обеспокоенных поклонников залайкала мать звезды Линн Спирс.

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