Найден способ улучшить снимки без фоторедакторов

Instagram-блогеры придумали способ улучшить свои снимки без использования каких-либо редакторов изображений. Как сообщает The Daily Dot, из-за этого их подписчики порой даже не узнают те или иные достопримечательности на фотографиях.

Блогеры научились добавлять на снимки изображения водоемов. К примеру, на фотографиях популярной достопримечательности на Бали, называемой «Воротами рая» (Gates of Heaven), строение изображено у небольшого озера.

Это оптическая иллюзия, созданная с помощью подручных средств. При съемке со смартфона фотограф прикладывает к камере небольшое зеркало, отражающее свет, имитируя таким образом отражение объектов от воды.

Пользователи были удивлены таким способом изменить реальность на фотографии. Редактор журнала Fortune Полина Маринова (Polina Marinova) пожаловалась в Twitter, что ее «надежды и мечты были разрушены» отсутствием настоящей воды у «Ворот рая».

Юзер yummyamia также опубликовала видео длинной очереди из желающих сделать фото ради лайков в Instagram.

Ранее Instagram-блогерша из Австралии Эмили Хемброу озадачила пользователей новым снимком. Комментаторы заметили странность на настенных часах в комнате, где проходила фотосессия.

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