Часы на фотографии известной блогерши озадачили пользователей сети

Instagram-блогерша из Австралии Эмили Хемброу (Emilee Hembrow) озадачила пользователей сервиса новым снимком со своим сыном. Комментаторы заметили странность на настенных часах в комнате, где проходила фотосессия.

Хемброу, у которой более миллиона подписчиков, делилась тем, как сын постепенно учится ходить, а заодно прорекламировала новое платье. Однако внимание юзеров привлекли часы с римскими цифрами на заднем плане: они оказались перевернуты.

Некоторые пользователи пошутили, что в Австралии именно так принято вешать часы, вспомнив старую шутку о том, что жители этой страны ходят вверх ногами.

Модель в комментариях не стала оправдываться и признала ошибку. Юзер teelepri указала блогерше на перевернутые часы и та ответила, что «это хорошее замечание», только она «понятия не имеет», как это получилось.

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