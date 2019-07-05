Обманувшая фанатов любовной историей блогерша получит нагоняй от Гвинет Пэлтроу

Instagram-блогерше Мариссе Кэйси Фучс (Marissa Casey Fuchs) грозит разбирательство на работе после того, как они с возлюбленным Габриэлем Гроссманом (Gabriel Grossman) организовали шоу с участием спонсоров, в финале которого он сделал ей предложение руки и сердца.

Как сообщает BuzzFeed, Фучс работает в компании актрисы Гвинет Пэлтроу под названием Goop, занимающейся продажей женской одежды, препаратов и косметики и имеющей собственный сайт со статьями на женские тематики. Блогерша работает в должности руководителя продаж и партнерства с брендами.

18 июня Фучс рассказала, что бойфренд приготовил игру, в финале которой хотел сделать ей предложение. Девушка реагировала так, будто не знала, что задумал Гроссман. Посты в Instagram с изделиями разных брендов, в том числе драгоценностями, не содержали пометки о рекламе.

О том, что любовная история оказалась постановкой, стало известно после того, как в сеть попала презентация, в которой были полностью расписаны все мероприятия, а также указана возможность рекламных интеграций. Хотя блогерша прямо не указывает, что шоу проходит под эгидой Goop, Фучс неоднократно упоминает, что работает в компании в описании профиля в Instagram. Также любовная история начиналась в офисе Goop в Нью-Йорке, а в видео были отмечены сотрудницы компании.

Директор по коммуникациям Goop Нура Раж Браун (Noora Raj Brown) подчеркнула, что история с предложением руки и сердца в Instagram никак не связана с компанией. По ее словам, в настоящее время проводится внутренняя проверка, так как «Марисса не получала формального разрешения от Goop на такие действия». Браун не ответила прямо, грозит ли блогерше увольнение.

BuzzFeed также попытался связаться с работодателем жениха, Габриэля Гроссмана. Он является вице-президентом американского финансового конгломерата Morgan Stanley. Представитель лишь подтвердил, что Гроссман действительно у них работает в этой должности, отказавшись от дальнейших комментариев.

С момента окончания любовной истории молодожены ничего не публиковали в своих профилях.

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