Красивая любовная история популярной Instagram-блогерши оказалась постановкой

Instagram-блогерша Марисса Кэйси Фучс (Marissa Casey Fuchs) публиковала в своем профиле, как проходит игра, которую ее парень Габриэль Гроссман (Gabriel Grossman), придумал для того, чтобы необычно сделать ей предложение. Как сообщает The Atlantic, все оказалось заготовкой, о которой модель заранее знала.

18 июня Фучс рассказала, что ее бойфренд подготовил для нее игру, в финале которой намеревался сделать ей предложение. За время игры парень успел «сводить» Фучс за подсказками в здание на Манхэттен, в фитнес-центр, а также в спа. Девушка реагировала так, будто не знает, что задумал Гроссман.

... STILL NO RING!!! Was completely shocked when I walked into Prime112 and Gabe’s family was NOT there and mine too!!!! 🥰♥️ Prime112 is Gabe’s family’s favvvorite restaurant, last time we were in Miami we ate at EVERY Prime restaurant. Instead the room was filled with my closest friends from UF #gogators!!!! @gabriel.grossman @eliciablaineevans beyond epic!!! 📷: @flytographer you guys nailed these perfect shots 💕 Фото опубликовано @fashionambitionist

После этого к ней приходил стилист, а также курьер, который привез свадебное платье. Модель настаивала, что не знает, чего ждать дальше от возлюбленного. Гроссман продолжал оставлять подсказки, публикуя их в своих Instagram-сторис. Так, он намекнул на то, что возлюбленной необходимо найти три драгоценных камня на территории люксового отеля Gurney’s Resort на берегу Атлантического океана.

Однако, по данным издания The Atlantic, которое ознакомилось с текстом плана всей игры, это был постановочный проект, о деталях которого Фучс знала заранее. Более того, она согласовывала рекламную интеграцию с различными брендами. Но Гроссман уверяет, что его будущая жена не была в курсе его планов. Он также утверждает, что никаких денег с публикаций от компаний они не получили. Мужчина пояснил, что в его игре участвовали лишь некоторые бренды, с которыми у него и ранее были дружеские отношения, но все действия с их стороны были осуществлены на некоммерческой основе.

Журналисты отметили, что нельзя сказать точно, удалось ли блогерше договориться с брендами о рекламной интеграции. Посты в Instagram с изделиями разных брендов, в том числе драгоценностями, не содержали пометки о рекламе. В настоящее время у Фучс около 200 тысяч подписчиков в Instagram.

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