Популярная блогерша пожалела о красивых фото в сети после нападения и насилия

Американский блогер Кора Смит (Cora Smith) пожалела о своих восторженных публикациях, посвященных Доминиканской Республике: по ее словам, путешествие на самом деле оказалось неприятным опытом. Свой рассказ она опубликовала через несколько месяцев после поездки, на него обратил внимание Business Insider.

Смит и ее муж провели в экзотической стране три месяца во время своего двухлетнего путешествия по миру. Прочитав новости о погибших на острове туристах, женщина заявила, что сожалеет о том, что тогда делилась не честным опытом, а лишь красивыми постановочными фото.

По словам Смит, их путешествие не было беззаботным. Однажды во время пробежки по набережной в Санто-Доминго ее попытался похитить неизвестный мужчина. Ей удалось убежать.

Позже в Пунта-Кане на блогершу напали трое мужчин на мотоциклах. Они хватали ее за грудь и ягодицы и смеялись над ней. Смит понадобилось много времени, чтобы вырваться. «Я не рассказала свою историю, думаю, что из страха», — поделилась она.

По словам пары, они не стали обращаться за помощью, так как к тому моменту уже имели неприятный опыт общения с местной полицией: они пытались отобрать у них кошелек, угрожая тюрьмой.

«Большинство людей хотят слышать только позитивные вещи», — заключила Смит в свое оправдание. Она заметила, что сейчас хочет донести до подписчиков правду.

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