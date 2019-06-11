С пошутившего про Коран в туалете Мэддисона сняли судимость

Российский стример и YouTube-блогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, больше не имеет судимости по статье 282 Уголовного кодекса России, сообщает телеканал «360».

Так как статья ранее была декриминализирована, блогер подал ходатайство о снятии судимости в Тушинский районный суд Москвы. 11 июня прошение Мэддисона было рассмотрено и удовлетворено.

«Суд привел приговор в соответствие. Судимость снимается автоматически, когда заканчивается срок, и сейчас приговор был просто приведен в соответствие», — пояснили в пресс-службе суда.

Согласно статье 86 УК России, судимость погашается в отношении условно осужденных по окончании испытательного срока. В июле 2018 года Мэддисона приговорили к 1,5 годам условно по статье 282 УК за шутку о Коране.

Блогер пошутил еще в 2012 году во время выступления на стендап-шоу. Он рассказал про поход с книгой в туалет, где закончилась туалетная бумага.

В 2017 году на выступление обратил внимание пользователь Умар Саидов, который призвал мусульман наказать блогера. Мэддисон начал получать угрозы в соцсетях. Позже блогер покинул Россию и перестал выходить на связь. Лишь через несколько месяцев он вернулся в страну.

Мэддисон приобрел известность в Рунете благодаря юмористическим обзорам игр, фильмов и реклам. Он выпускал свои видео на RuTube, а позже перешел на YouTube. Пользователи сети называют его «королем рунета» или «королем игровых обзоров». В настоящее время Мэддисон часто проводит стримы и изредка выпускает новые видеоролики на YouTube.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!