Модель удалилась из Instagram после травли за фото в бикини

Instagram-модель и блогер из Швеции Натали Шлатер (Natalie Schlater) удалила свой аккаунт в соцсети из-за критики, обрушившейся на нее после публикации фото из Индонезии. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

Шлатер разместила у себя на странице снимок, на котором она в бикини стоит рядом с рисовым полем и работающими на нем людьми. Пост был подписан следующими словами: «Думаю о том, как моя жизнь отличается от жизни человека, каждое утро собирающего рис».

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Многие подписчики восприняли публикацию девушки негативно. По их мнению, она проявила неуважение к индонезийцам тем, что сфотографировалась на их фоне в нижнем белье. «Она бы могла прожить день с этими людьми или рассказать их историю. Иначе она утверждает: "Моя жизнь лучше, чем его. Посмотрите на мои ягодицы"», — возмутился один из юзеров.

В ответ на критику девушка ограничила доступ к своему профилю и обновила текст поста, добавив в него извинения. «Я благодарна за все, что имею в жизни. Я хотела отдать дань трудолюбию и доброте жителей Индонезии и никого не хотела обидеть», — объяснилась блогерша.

Спустя некоторое время Шлатер удалила аккаунт. В беседе с Bored Panda она выразила сожаление, что ее пост восприняли именно в таком ключе. Она также сказала, что, если бы могла повернуть время вспять, перефразировала бы текст публикации.

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