Знаменитый фотограф пожаловалась на удаление снимков обнаженных тел со шрамами

Facebook удалил рабочую страницу британского фотографа Софи Майэн (Sophie Mayanne), на которой был опубликован бодипозитивный проект Behind the Scars («Что скрывается за шрамами»). Об этом сообщает Vogue.

За последние два года девушка сфотографировала более 450 человек с телесными увечьями и рассказывала истории их появления. В частности, на кадрах Майэн запечатлены 32-летняя Кара со шрамом на животе, оставшимся после резекции печени, 57-летняя Джулиет с удаленной из-за раковой опухоли грудью и юная Тесса с масштабными ожогами на груди.

По мнению фотографа, обычным людям необходимо видеть как можно больше изображений с «другими» телами. «Чем чаще ты их видишь, тем реже они вызывают шок», — считает она.

Фото опубликовано @behindthescars_

Работы художницы пользовались успехом не только у поклонников ее творчества, но и у крупных косметических брендов, таких как Girlgaze, Dove и Mothercare UK, которые предлагали ей сотрудничество. В Facebook блокировку аккаунта объяснили несоответствием регламенту платформы.

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Это решение возмутило Майэн, поскольку с самого начала ее работы были посвящены не оголению, а инклюзивности. «У многих из нас есть шрамы, при этом множество молодых людей никогда не видели людей с такими же шрамами, как у них, — рассказала Майэн. — Они такие же простые люди со своей ежедневной рутиной. Им не запрещено разгуливать по улицам, так почему же им запрещено быть опубликованными в сети?»

В августе 2018 года британский онлайн-магазин нижнего белья Figleaves выпустил осеннюю коллекцию новых комплектов, для рекламы которых пригласили моделей с разными типами фигуры и изъянами кожи. Более того, фотографы бренда отказались ретушировать их тела в фотошопе, оставляя на снимках складки, шрамы, растяжки и прочие недостатки.

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