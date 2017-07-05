Срам десятилетия

Трудно поверить, но когда-то обычный раздельный купальник был вещью возмутительно смелой. Поскольку 5 июля празднуется День бикини (в 71-й по счету раз — с момента изобретения пляжной амуниции прошло именно столько лет), «Лента.ру» решила вспомнить все те предметы женского гардероба, которые казались практически непристойными в разные периоды новейшей истории.

Остров Бикини

В 1907 году знаменитая пловчиха Аннет Келлерман появилась на пляже под Бостоном в купальнике, не прикрывавшем колен. Это было рискованным поступком. В Европе и Америке тех лет даже буркини сочли бы верхом распущенности. Порядочные дамы плавали в платьях до пят, шляпах и чулках.

Келлерман не помогло то, что она была известной персоной. Отдыхающие вызвали полицию, и спортсменку арестовали прямо на берегу. Ее обвинили в непристойном обнажении. Судья, впрочем, пощадил даму. «Он был довольно мил и позволил мне плавать в этом купальном костюме, если я буду в плаще до пят, пока иду к воде», — вспоминала позже пловчиха.

Это было первым, но далеко не последним поражением блюстителей нравственности. Они вводили один запрет за другим и публично стыдили нарушительниц. В 1920-е годы американские пляжи патрулировали полицейские с рулетками, проверяющие соответствие длины купальников нормам. Но все усилия были напрасны. Купальники укорачивались с каждым годом. А последний бастион викторианской благопристойности разрушил французский инженер Луи Реар. Он придумал купальник, который не прикрывал даже живота.

Урсула Андресс в роли девушки Бонда Кадр: фильм «Доктор Ноу» 1 /2

В 1947 году на атолле Бикини в Тихом океане испытали американскую ядерную бомбу. Реар решил назвать свой купальник в честь атолла. «Бикини будет маленьким и разрушительным, как бомба», — говорил он. Новинка смутила профессиональных моделей, поэтому для презентации пришлось нанять стриптизершу из Casino de Paris.

Бикини произвело на публику сильное впечатление, но не совсем то, на которое рассчитывал Реар. В Италии и Испании смелый купальник немедленно запретили, в США и Франции его также не приветствовали. «Невозможно вообразить, что девушка с толикой такта и приличия наденет такое», — писал Modern Girl Magazine.

Бикини осудила даже Аннет Келлерман, хотя и по другой причине. «Только две женщины на миллион могут его носить, — заявила она. — И даже пробовать — большая ошибка».

Но вскоре бикини примерили Брижит Бардо, Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. А в 1962 году на экраны вышел «Доктор Ноу» — первый фильм о Джеймсе Бонде. Знаменитая сцена, в которой актриса Урсула Андресс встречает Шона Коннери в белом бикини, принесла изобретению Реара всемирную популярность.

Мини-юбки

Историки моды не могут точно сказать, кто именно придумал мини-юбку. Чаще всего называют британского дизайнера Мэри Куант, но есть и другие претенденты. Это неудивительно — идея очень проста. Длина юбок уменьшалась с 1920-х годов, а Куант лишь оказалась в нужное время в нужном месте.

В начале 1960-х у нее был небольшой бутик на Кингс-роуд в Лондоне. В то время в воздухе витало особое настроение. Всем было ясно, что правила существуют только для того, чтобы их нарушать.

«Мини-юбки изобрели девушки с Кингс-роуд, — говорила Куант. — Я шила простую и удобную одежду, в которой можно было бы бегать и прыгать. И мы делали ее той длины, которую желала покупательница. Я носила очень короткие юбки, а они приходили и просили: "Короче, короче!"»

Когда Куант приступила к своим экспериментам, женщины предпочитали юбки до колена. Она шила их на пять сантиметров короче и называла «мини» в честь марки британских автомобилей. «Автомобили Mini и мини-юбки шли друг другу, — объясняла Куант. — Делали все, что хочешь, прекрасно смотрелись, были оптимистичными, яркими, молодыми и кокетливыми. То, что нужно».

Мини-платья на студентках, 1971 год Фото: Central Press / Getty Images 1 /2

Всего за год первые ее модели стали казаться покупательницам слишком консервативными. К тому моменту лондонские девушки носили юбки, кончающиеся за 10 сантиметров до колена. Далеко не всем такая смелость была по душе. В интервью Vogue Куант рассказывала, что серьезные мужчины средних лет стучали по ее витрине и кричали: «Какая непристойность! Отвратительно!»

Производители, с которыми она сотрудничала, часто не одобряли ее идеи. Куант относилась к этому с пониманием. «Люди называют вульгарным то, что для них в новинку, — говорила она. — А если вещь старая, она становится образцом хорошего вкуса». Надо только подождать.

Отказ от бюстгальтеров

В конце 1960-х итальянский модный дом Missoni готовился продемонстрировать новую коллекцию во Флоренции, в Палаццо Питти. За считанные минуты до дефиле модельер Розита Миссони обратила внимание, что под трикотажем, надетым на манекенщиц, угадывается нижнее белье. И велела им снять бюстгальтеры, чтобы не портить впечатление от одежды.

Это было ошибкой. При ярком освещении тонкая ткань почти ничего не скрывала. Разразился скандал. «Они что, приняли Питти за кабаре Crazy Horse?» — возмущался в газетной статье один из присутствовавших на показе журналистов. Модному дому запретили появляться в Палаццо Питти. Но в итоге шумиха пошла Missoni на пользу.

Промах Розиты Миссони совпал с намечающимся трендом. Совсем скоро отказ от бюстгальтеров вошел в моду. Всего через год Ив Сен-Лоран с успехом демонстрировал полупрозрачные платья и блузки из органзы. Обнаженная грудь его моделей была прекрасно различима под тонким материалом. На этот раз никто не возмущался.

Полупрозрачная блузка из коллекции Yves Saint Laurent Фото: JES / Reuters

«Цель заключалась не столько в том, чтобы принести удовольствие зрителю, сколько в том, чтобы заявить о равенстве полов», — комментирует идею Сен-Лорана журнал Dazed. В том же году американские феминистки устроили демонстрацию против конкурса красоты «Мисс Америка». Они демонстративно бросали в урну туфли с каблуками и лифчики. Отказ от бюстгальтеров на время стал символом женского движения.

Легинсы

В конце 1980-х, когда казалось, что уже никого и ничем нельзя удивить, всех удивили легинсы. Разноцветные колготки с обрезанным низом начали носить как брюки — то есть с футболками, рубашками и другими топами. Чудо-штаны неприлично плотно обтягивали ягодицы и промежность, и не все считали нужным подобрать к ним достаточно длинный топ.

Берлинская модница в леопардовых легинсах, 1985 год Фото: Page Pijorr / Caro / Globallookpress.com

Потом все как-то попривыкли, мода сошла на нет. Но легинсы триумфально вернулись в середине «нулевых»: девушки полюбили новые кожаные и замшевые их разновидности. Также штаны-колготки прочно обосновались в спортивной моде — сейчас невозможно представить, что у стильной посетительницы спортзала не лежат в гардеробе несколько вариаций на все случаи жизни.

Стринги

Кажется, что трусики, максимально обнажающие ягодицы, существуют давным-давно. Так и есть: фактически их придумали первобытные племена. Но в цивилизованном обществе стринги появились только в 1933 году, когда мэр города Нью-Йорк потребовал, чтобы танцовщицы в злачных заведениях прикрывали причинные места полосками ткани. Просьба была удовлетворена, и за стрингами закрепилась соответствующая игривая репутация.

И по сей день можно услышать мнение, что приличные женщины стринги не носят. Тем не менее удобство стрингов очевидно — они незаметны под облегающей одеждой. Поэтому такие трусики получили широкое распространение в США, Европе и других странах в 1990-х, и с тех пор их популярность не падает.

Супердекольте

Глубокие декольте, мягко говоря, в моде не новость. Но именно в начале XXI века ироничное выражение «декольте до пупа» стало, наконец, буквальным. В 2000 году певица Дженнифер Лопес пришла на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе в платье Versace, оставлявшем мало места для полета воображения.

Дженнифер Лопес на Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 2000 год Фото: Reed Saxon / AP

Ее туалет сфотографировали со всех возможных ракурсов, долго обсуждали. Разумеется, тут же нашлись и подражательницы. На первых порах тренд был распространен лишь в мире шоу-бизнеса, но теперь найти наряд с непривычно глубоким вырезом на груди в гардеробной рядовой модницы — обычное дело. Чтобы все выглядело элегантно, а не вульгарно, для таких платьев и блузок выпускаются бюстгальтеры нетрадиционной формы, которые не выглядывают из декольте, а также всевозможные стикеры (наклейки на грудь).

«Голые» платья

Словно для того, чтобы противники эпатажа не слишком сильно расслаблялись, в 2010-х годах придумали naked dress — «голое платье». Наряды, сшитые из прозрачных и ажурных тканей, как водится, прошли тест-драйв на красных ковровых дорожках всевозможных музыкальных премий и фестивалей.

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Стоит ли говорить, что выглядеть стильно в naked dress очень непросто — слишком велик шанс походить на девушку легкого поведения или городскую сумасшедшую. Пока такие наряды носят главным образом звезды, чей образ выверен стилистами с отточенным вкусом.

Но кое-какие прозрачные вещи появились и в коллекциях массовых брендов: например, просвечивающие топы, к которым рекомендуют подбирать простое однотонное белье спортивных фасонов во избежание излишнего эротизма. История доказывает, что приживаются и не такие тренды.