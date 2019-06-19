Любительницу поиграть с оружием в Instagram наказали в Чечне

Блогершу из Северной Осетии Малику Джикаеву наказали штрафом за стрельбу из оружия. Об этом сообщается на Instagram-странице МВД по Чечне.

Джикаеву нашли на территории Чечни и доставили в отдел полиции по Гудермесскому району. В ведомстве уточнили, что в отношении женщины был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП России («стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»).

За правонарушение на блогершу наложен штраф в размере 40 тысяч рублей. В МВД добавили, что продолжают проводить проверку в отношении допустивших данное правонарушение лиц.

Ранее Джикаева в Instagram опубликовала несколько видеороликов, на которых она упражняется в стрельбе из оружия, предположительно, на территории Чечни. При этом блогерша была одета в форму сотрудника полиции. В чеченском МВД обратили внимание на записи и заявили о принятии мер.

Малика Джикаева с известна на Северном Кавказе своим аккаунтом в Instagram. На нее подписаны около 300 тысяч человек. Девушка в хиджабе нередко выкладывает короткие клипы под рэп-музыку, в которых гримасничает и играет с оружием, наставляя его на себя и героев видео. В ноябре 2018 года Джикаева устроила драку в хиджабах с дзюдоистской Фатимой Арабовой из Дагестана.

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