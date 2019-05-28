Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса

Известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что диета привела ее к ранней менопаузе. Как сообщает The Sun, 38-летняя женщина решила отказаться от привычного режима питания, чтобы поправить здоровье.

Микконен придерживалась веганской безглютеновой диеты, полностью отказавшись от мяса, рыбы, молочной продукции, а также пшеничной муки и сахара.

По словам женщины, такой рацион стал причиной «ранней менопаузы»: у нее полностью пропали менструации и начались приливы. Проконсультировавшись со специалистами, она начала употреблять в пищу мясо и яйца.

Сейчас ежедневный рацион Микконен включает омлет на завтрак и множество мясных продуктов на обед и ужин: фрикадельки, курицу, бульон. Также женщина ест масло и козий сыр. Однако она до сих пор избегает употребления коровьего молока, глютена, крахмала и сахара.

По словам блогерши, сейчас она чувствует себя более здоровой и энергичной. У нее не только пропали симптомы менопаузы, но и наладился сон. Микконен не жалеет о том, что отказалась от веганства: она считает, что проверила опытным путем, что ей не подходит такая диета.

«Может быть, если бы у меня был супер-расслабленный образ жизни где-то на Гавайях, у меня не было бы проблем с вегетарианством», — заключила она.

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